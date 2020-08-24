Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Россию прозрачно расследовать ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который все еще находится в коме по причине вероятного отравления.

Такое заявление Меркель выпустила совместно с министром иностранных дел Хайко Маасом, сообщает Reuters, в понедельник, 24 августа.

По словам канцлера Германии, Навальный играет важную роль в политической оппозиции России, в связи с этим "власти, в настоящее время, настоятельно призываются расследовать это преступление до мельчайших деталей - и сделать это при полной прозрачности".

Меркель добавила, что все, виновные произошедшего с Навальным "должны быть определены и привлечены к ответственности".

Напомним, 20 августа Алексей Навальный попал в реанимацию, вероятно, с отравлением - ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания". Врачи омской больницы разрешили транспортировку Навального в Германию, и 22 августа он был доставлен в Берлин. Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику Charite в Берлине, где лечат российского оппозиционера.

Сегодня правительство Германии допустило, что российского оппозиционера могли отравить. После чего мы писали, что немецкая клиника Charite заявила также, что его отравили. Однако врачи сообщают, что, в настоящее время, угрозы для его жизни нет.