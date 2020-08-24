По состоянию на понедельник, 24 августа, всех задержанных российских граждан во время акций протеста в Белоруси освободили из следственных изоляторов.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Беларуси Алексея Маскалева сообщает ТАСС.

"Все российские граждане из тех, о которых было известно, что они задержаны, выпущены. Последний - вчера. Тем не менее сотрудники консульского отдела продолжают проверять информацию, на всякий случай уточняем, может, кто-то случайно был задержан, работа в этом направлении не останавливается", - сказал Маскалев.

Напомним, в Минске и в других городах Беларуси не прекращаются митинги оппозиции. Многие белорусы не согласны с результатами выборов, согласно которым действующий президент страны Александр Лукашенко победил с 80% голосов избирателей.

Вчера, 23 августа, в Минске прошел очередной митинг оппозиции. На площадь Независимости пришли, по различным оценкам средств массовой информации от 150 до 250 тыс. Из-за этого в центр пришлось стянуть военных.

Однако, многотысячная акция протеста в белорусской столице завершилась без задержаний. Каких-либо провокаций и конфликтов у стелы зафиксировано не было.