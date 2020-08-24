В понедельник, 24 августа, в Дарницком районе столицы 7-летний мальчик выпал из окна и погиб на месте. Он пролетел 12 этажей.

Об этом сообщил Киев оперативный.

Трагедия случилась на проспекте Григоренко, 33/44. Врачи скорой, которые прибыли на место ЧП, уже не смогли ничем помочь, смерть наступила мгновенно.

Предварительно стало известно, что его отец пошел встречать жену и оставил мальчика одного дома на 15 минут.

"Смертельная ЧП в Киеве на Григоренко, 33/34 мальчик 7 лет выпал из окна. Смерть наступила мгновенно. Говорят, отец вышел на 15 мин", – отметили в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что на улице Рубчака во Львове из окна выпала девочка в возрасте 1 года и 7 месяцев.

Также мы рассказывали, что в Одессе из окна 6-го этажа жилого дома выпал ребенок, которому было всего полтора года. От полученных травм он скончался на месте.