В Турции назвали приблизительную стоимость газа в месторождении, которое нашли недавно в Черном море недалеко от берегов Турции. Стоимость всего газа оценивается в 80 миллиардов долларов.

Такие данные раскрыл турецкий экономист, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол (Fatih Birol), пишет Anadolu.

По его словам, открытие гигантских залежей газа крайне важно для Турции, поскольку пока республика на 99 процентов зависит от поставок из-за рубежа. Открытие месторождения позволит Анкаре сократить расходы на импорт топлива.

Запасы газа на новом месторождении оцениваются в 320 миллиардов кубометров. Запуск добычи сырья запланирован на 2023 год, однако для осуществления подобных планов потребуются инвестиции в размере шести миллиардов долларов.

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