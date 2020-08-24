Во вторник, 25 августа, температура воздуха в Украине немного упадет. Дожди с грозами ожидаются в западных, центральных и северных регионах. В то же время в восточных и южных областях сохранится сухая и жаркая погода.

Теплее всего будет в Николаевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях. Там столбики термометра поднимутся до +31...+33 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидрометцентра".

Так, в западных областях Украины днем воздух прогреется до +27 градусов, а ночью температура будет в пределах +13...+17 градусов. На всей территории ожидаются дожди.

В северной части страны, по данным синоптиков, температура воздуха днем составит +23...+26 градусов, ночная достигнет +14...+16. Там также пройдут дожди.

На востоке осадки не предвидятся. Там ожидается комфортная летняя температура. Днем столбики термометров поднимутся от +29 до +31, ночью до +15 тепла.

На юге также будет сухо. Температура воздуха днем поднимется до +33 градусов, а вот ночью будет значительно прохладнее, столбики термометров покажут до +18 тепла.

Тем временем в Киеве завтра пройдут дожди, а температура воздуха снизится до +22...+24 градусов днем, а ночью до +18.

Напомним, что, по данным ГСЧС, сегодня в Украине ожидается непогода. Грозы и шквалы обрушатся на запад и север страны, а также Винницкцю и Киевскую области.

Также "Страна" рассказывала, что по данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в июле определились новые климатические нормы температуры воздуха и осадков в Киеве.