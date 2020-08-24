Нобелевский лауреат писательница Светлана Алексиевич, которая вошла в Координационный совет оппозиции Беларуси по передачи власти, вызвана в следственный комитет страны. Она будет свидетельствовать по уголовному делу о создании совета.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на в пресс-службу координационного совета оппозиции.

"Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14:00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета", - сказали в пресс-службе.

Алексиевич вошла в состав президиума координационного совета белорусской оппозиции, однако на заседания не ходит из-за плохого самочувствия. Писательница намерена посетить Следственный комитет Белоруссии.

Напомним, по официальным итогам выборов президента Беларуси, за Лукашенко проголосовало - 80,1%. Тихановская подала жалобу в ЦИК, заявив, что не признает таких результатов. Центральная избирательная комиссия Беларуси ее отклонила.

После этого Тихановская, которая выехала в Литву, инициировала создание Координационного совета в Беларуси по передачи власти. 15 августа она заявляла, что начала формировать его.