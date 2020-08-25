Противники президента Владимира Зеленского обрушились на него за концерт на Софийской площади в честь Дня независимости.

Сначала там выступил президент, а потом появились известные украинские артисты - Верка Сердючка, Потап, Братья Гадюкины, Павел Зибров и другие.

Выступления проходили в формате попурри - музыканты исполняли отрывки из популярных украинских песен по очереди. Параллельно на сцене шли акробатические номера.

Песни звучали совершенно разных жанров и на двух языках - включая такие как "Не пара" или "Шлепки", то есть откровенно развлекательные и попсовые.

То есть у Зе отошли от формата постоянной скорби или милитаризма и попытались перевести День независимости в более позитивный, массовый формат.

Это вызвало раздражение некоторых "ультра-патриотов".

"У вагона Сердючки ему комфортнее, чем у танка"

Экс-президент Петр Порошенко отпустил шпильку в адрес Зе. Он упрекнул его в том, что проводит концерты вместо парадов. Мотивируя тем, что главе государства "страшно у танка".

"Я понимаю, что у вагона Сердючки ему комфортнее, чем у танка. Не так страшно. Вы поняли, о ком я? Он не понимает значения парада ни для самих военных, ни для общества. Потому сильные мы не только броней, но и духом победы".

Режиссер Олег Сенцов, освобожденный Зеленским из российской тюрьмы, назвал концерт "попсовым шабашем с российским привкусом".

"Шлепали ушепки по Софийской площади. То что там произошло, очень хорошо показывает, что происходит в голове президента, его окружения и их сторонников. Попсовый шабаш с российским привкусом, обещания провести парад Победы над врагом, при отсутствии понимания как это может произойти, даже если режим тишины продержится сотни лет.

Как же хорошо, что рядом с этим фальшивым миром, существует настоящий, где люди, которые знают цену словам и действиям, идут спокойными колоннами в камуфлированной одежде, а люди на улицах говорят им: "Спасибо!""

"Как же надо было накуриться, или какого уровня должна быть шизофрения, чтобы из дня независимости УКРАИНЫ сделать шлепки, голые попки и топтание по государственному флагу. Шабаш. День независимости по-зеленски. Как же надо ненавидеть Украину и все украинское", - написала в Facebook нардеп от "Европейской солидарности" София Федына.

"Всё это квартал-шоу и московские песенки, придуманные Банковой в честь Дня Независимости - это просто дно. Не хватало разве что песни Каменских "Попа как у Ким", - возмущается свободовец Александр Аронец.

"Если подобная музыка звучит на официальном мероприятии с участием Президента Украины, то у меня три варианта:



1. Президент е.анат.

2. Президент враг

3. Президент - вражеский е.анат.



Иного объяснения у меня для вас нет", - пишет активист УНСО Назар Приходько.

Против концерта выступила даже группа Святослава Вакарчука "Океан Эльзы". Там выступили против того, чтобы в попурри звучала песня ОЭ "Там, де нас нема" - заявляя, что не были соблюдены авторские права.

"Украина - это Европа. Европа - это уважение к правам, в том числе авторским. Не так ли, Офис президента Украины"?.

В Сети ответили группе Вакарчука ссылкой на законодательство.

"При всем уважении к творчеству группы, это отвратительная политическая манипуляция.

Закон Украины Об авторских и смежных правах, статья 21, пункт 8 допускает использование произведения без согласия автора во время официальных церемоний.

upd: правда, при этом нужно указать автора, а Офис Зеленского указал только название песни и год.

И где тут неуважение?

А вот когда ты заводишь партию в парламент, а потом сливаешься - это неуважение. К своим избирателям, прежде всего. Рейтинги "Голоса" это подтверждают", - пишет журналист Богдан Аминов.

О том же говорит юрист Клим Братковский.

"Океану пора учить авторское право.

Попурі - музичний або інший твір, який є творчим підбором і розташуванням уривків інших правомірно оприлюднених творів або який імітує творчий стиль інших авторів чи виконавців або інших історичних епох", - цитирует законодательство Братковский.

"Реестровые соросята" одобрили концерт

А вот представители лагеря "соросят", лояльных Банковой, заступились за президента.

Член Набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко считает, что такой формат коммуникации с людьми критикам Зеленского недоступен, отсюда и их негатив.

"Знаю, что многим не понравится мой комментарий, но я выступаю именно за такой современный формат празднования Дня независимости. Большой музыкальный номер из попурри украинских песен попал в самое сердце, ведь он показывает ценности, которые объединяют страну. Он играет на эмоциях миллионов к своей Родине и очень далек от традиционной политики с пафосными речами на трибуне и ненасытным грабежом за кулисами.

Немного инсайда. 20-минутная композиция, собранная из песен украинских музыкантов, была спродюссирована Дмитрием Монатиком. В подготовке празднования принимали участие продюссер Сергей Перман и заместители главы офиса президента Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк. В усеченном виде этот формат попробовали на прошлогоднем Дне независимости и решили полностью реализовать в этом году. Репетиция заняла последние две недели.

В таком неформате сила команды Зеленского, и именно поэтому традиционные политики исходят ядом, понимая, что для них недосягаема подобная коммуникация с народом. Они хотят, чтобы было как прежде, но не могут повернуть историю вспять. Мирная смена поколений в политике — это еще одно достижения последнего года, это роскошь, недостижимая странам-соседям, и еще один повод гордиться Украиной. С праздником, дорогие друзья!"

Блогер Сергей Иванов, известный в прошлом своей националистической позицией, в последнее время сотрудничает с Офисом президента. И позиция по концерту у него соответствующая.

"Украина станет счастливой и действительно независимой тогда, когда мы прекратим драться по крайней мере по пустякам.

Читая сообщения высоколобых эстетов по музыкальному попурри на Софийской площади, не могу понять, а какую музыку они рассчитывали там услышать, ведь эти песни и являются украинским музыкальным мейнстримом всех 29 лет независимости. И очевидно, что в нарезку были подобраны не самые плохие треки. Не без исключений, конечно - по моему мнению, Кричевского с Винником и "шлепки" можно было промотать - но угодить всем невозможно.

Претензии к подбору исполнителей тоже выглядят, мягко говоря, притянутыми за уши. Откровенно одиозных персонажей не было, а какие претензии могут быть к Джамале, Тарасу Тополе, Руслане или Александру Пономареву категорически не понимаю.

Давайте как-то начинать разбираться и терпеть друг друга, потому что такими темпами до 30 годовщины независимости можно и не дойти. Просрать страну из-за таких мелочей - это геополитическая премия Дарвина".

"Радоваться можно только на концерте FACE"

В тоже время достаточно много экспертов, журналистов да и просто обычных людей идею концерта поддержали. Говоря о том, что скорбь или показной патриотизм не смогут сделать праздник массовым.

Журналист Богдан Аминов напомнил, что критики концерта сами живут "красивой жизнью" и путешествуют, но других заставляют скорбеть.

"Смотрю, нехилая волна хейта пустилась из-за концерта в конце официальной части Дня независимости.

Это, похоже, наша национальная черта - СТРАДАТЬ. Днем и ночью. Со скорбным лицом.

И даже раз в году, когда действительно важный и воодушевляющий праздник, который должен объединить и поднять дух, все равно надо заплакать и напомнить, как все плохо.

Радоваться в определённый миг - это не признавать, что все хорошо. Да, много проблем и на территории нашей страны шестой год война. Есть много людей, которым не до веселья.

Но есть и маленькие результаты: кое-какая тишина и уже почти месяц практически отсутствие потерь на востоке. Можно хоть этому порадоваться?

Особенно я не понимаю тех, кто ноет о трагической судьбе Украине и неуместности концертов, а сам все это время катался по Европам, куролесил в ночных клубах, взрывал салюты и мало когда вообще переживал о том, что там происходит дальше своей квартиры".

"Радоваться можно только в Лондоне на концерте FACE. Все остальное зрада, малодушие и зелебобиковство", - журналист Василий Голованов намекнул на сына Порошенко, который в британской столице посещает вечеринки с русскими рэперами.

Из-за чего ломаются копья?

Очевидно, главное, что не понравилось националистам в концерте - это его деидеологизированность. Песни, которые там исполнялись, не зовут в бой и не призывают убивать врагов, не сеют ненависть и не делят общество. Их подобрали так, чтоб они одинаково позитивно (с поправкой, естественно, на музыкальные вкусы) воспринимались на востоке и на западе страны.

Телеграм-канал "Политика Страны" пишет, что главный вопрос теперь - насколько этот концерт действительно выражает намерения Зе-команды примирить общество.

"В организации шоу нынешняя команда при власти, безусловно, сильна.

Также можно отметить подбор песен. Много на русском языке и нет конфронтационных текстов. Поют про любовь и про Украину.

То есть Зеленский продолжает эксплуатировать тягу народа к возвращению к старым добрым спокойным и, главное, мирным, временам.

Но насколько он реально работает на возвращение этих времён либо просто имитирует процесс накануне выборов - это, конечно, вопрос".