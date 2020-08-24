Лукашенко отправил в отставку белорусского посла в Словакии. Фото: slovakia.mfa.gov.by

Игоря Лещеню - первого белорусского дипломата, который поддержал протестующих в стране - отправили в отставку. Его освободил от должности президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом пишет госагентство БелТА.

"Игорь Лещеня освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Словацкой Республике. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.

16 августа Лещеня выступил против насильственного разгона акций протестов против объявленной Центральной избирательной комиссией победы на президентских выборах Александра Лукашенко, возглавляющего страну с 1994 года.

Ранее Игорь Лещеня подал заявление об отставке

Напомним, что в Минске и в других городах Беларуси не прекращаются митинги оппозиции. Многие белорусы не согласны с результатами выборов, согласно которым действующий президент страны Александр Лукашенко победил с 80% голосов избирателей. 

Сначала на митингах были жесткие стычки с правоохранителями, два человека погибли, милиция задержала несколько тысяч человек, которые после этого заявили о пытках и жестоком обращении ОМОНа и милиции.

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