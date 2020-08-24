Три украинца сегодня получили звания Героев Украины. Орденом "Золотая Звезда" награждены морской пехотинец Вячеслав Кубрак (посмертно), генконструктор - гендиректор ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" Олег Коростелев, а также поэт, драматург и народный артист Юрий Рыбчинский. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Известно, что командир взвода, прапорщик Вячеслав Анатольевич Кубрак был ранен 8 октября 2019 во время выполнения боевой задачи по проведению инженерной разведки в зоне боев. За его жизнь боролись медики больницы Мечникова в Днепре, однако спасти жизнь герою не удалось.

Вячеслав Кубрак погиб в октябре 2019 года. Фото: mil.in.ua

Также звание Героя Украины с вручением ордена государства за заслуги в укреплении обороноспособности и промышленного потенциала Украины, разработку новейших образцов вооружения получил генеральный конструктор - гендиректор ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" Олег Коростелев.

Генконструктор Олег Коростелев. Фото: facebook.com

Третьим награжденным высоким званием стал поэт, драматург, народный артист Юрий Рыбчинский. Орден государства он получил за заслуги в обогащении украинской культуры и искусства, формировании национальной идентичности, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Отметим, что песни на слова Юрия Рыбчинского пели София Ротару, Таисия Повалий, Алла Пугачева, Тамара Гвердцители, Валерий Леонтьев, Людмила Гурченко, Ирина Аллегрова и многие другие популярные исполнители.

Ранее "Страна" писала о том, что "воин света" Михалок стал "Заслуженным артистом Украины".

Также мы сообщали, что в день 52-летия Кузьмы Скрябина Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.