Республиканская партия США утвердила действующего президента Дональда Трампа на второй срок на предстоящих выборах лидера США, которые состоятся в ноябре.

Об этом сообщает РИА "Новости", в понедельник, 24 августа.

"Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято в ходе неформального голосования во время общенационального съезда республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина - Ред.). Отмечается, что лидер США получил необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов съезда.

Также сегодня утвердили и кандидатуру 61-летнего Майка Пенса кандидатом в вице-президенты страны. Отмечается, что он была одобрена без подсчета голосов делегатов съезда, ссылаясь на то, что конкурентов у него не было.

"Леди и джентльмены, делегаты и гости, я рад сообщить, что...нынешний съезд единогласно поддержал кандидатуру Майка Пенса на пост вице-президента США от Республиканской партии", - заявил конгрессмен Кевин Маккарти (республиканец).

Отметим, что Пенс был напарником действующего президента США Дональда Трампа на предыдущих президентских выборах в 2016 году. После инаугурации Трампа в январе 2017 года является вице-президентом США. До этого был губернатором штата Индиана. В 2001-13 годах являлся членом Палаты представителей Конгресса (от Индианы).

Напомним, 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Основными конкурентами считаются Джо Байден и Дональд Трамп.

Ранее мы писали, что Демократическая партия США официально назвала своим кандидатом на выборах президента Джо Байдена. После чего они выдвинули кандидата на пост вице-президента страны. Им стала темнокожая сенатор от Калифорнии Камала Харрис. Данное решение было утверждено на Национальном съезде демократов.