Украина заинтересована в том, чтобы соседняя с ней Беларусь была независимой и демократической. Для нашей страны не важна фамилия лидера соседнего государства.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маасом, передает 112 канал.

"Для нас очень важна независимая, демократическая Беларусь. И фамилия человека, который будет возглавлять такую ​​Беларусь, является второстепенной", - сказал министр.

По словам Кулебы, Украина считает неприемлемым насилие против протестующих. Кроме того, Кулеба отметил, что любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает интересам Украины.

"Украина заинтересована в демократической независимой Беларуси, и поэтому любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает интересам Украины. У нас очень протяженная граница с Беларусью, и мы должны понимать, что, по крайней мере, эта часть границы будет оставаться для нашей страны безопасной", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, что после выборов президента Белауси 9 августа в стране не затихают протесты. Оппозиция уверена в том, что озвученный результат, по которому Лукашенко победил с 80% поддержкой, полярно неверен.

Лидеры ЕС на внеочередной видеоконференции о ситуации в Беларуси признали нечестными выборы в республике. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что ЕС должен поддержать мирные протесты в Беларуси, которые возглавляет оппозиция. Президент Владимир Зеленский не поздравил Лукашенко с победой.

Стоит отметить, что ранее президент Беларуси заявлял, что Украина "приказывает" Беларуси провести повторные президентские выборы. Однако в Офисе президента отвергли его обвинения.