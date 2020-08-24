Саммит лидеров "нормандской четверки" должен пройти в конце сентября - Зеленский
Саммит глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) должен состояться в конце сентября 2020 года.
Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маас в своем микроблоге в Тwitter.
"Я рад, что на День Независимости у нас гости такого высокого уровня… Согласились, что саммит лидеров "нормандской четверки" должен состояться в конце сентября", - написал Владимир Зеленский, отметив в своем посте Хайко Мааса.
При этом президент отметил, что Германия последовательна в поддержке территориальной целостности Украины.
Напомним, ожидается, что встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" пройдет 28 августа в Париже.
Также мы сообщали, что Зеленский надеется, что встреча "нормандской четверки" в Берлине закрепит перемирие на Донбассе.