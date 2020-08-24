Немецкая клиника Charite, которая занимается лечением российского оппозиционера Алексея Навального, заявляет, что его отравили. Однако, не смотря на то, что он до сих пор не приходил в сознание и находится в коме, врачи сообщают, что, в настоящее время, угрозы для жизни нет.

Об этом сообщается на сайте Charite.

Так, врачи клиники Charite провели обследование, результаты которого говорят о том, что Навального отравили.

"Группа врачей обследовала пациента незамедлительно после прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию субстанцией из группы ингибиторов холинэстразы. Конкретная субстанция до сих пор не известна, и будут проводиться новые исследования. Действие яда - ингибитора холинэстразы в организме многократно подтверждено, в том числе, в независимых лабораториях", - говорится в сообщении.

Навального лечат атропином. "Исход заболевания остается неизвестным и последствия, в особенности в сфере нервной системы, на настоящий момент не могут быть исключены", - добавили в клинике.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. После чего самолет совершил экстренную посадку в Омске.

Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пресс-служба ФБК сообщила, что у Навального токсичное отравление, и предположила, что его могли отравить. 22 августа его доставили из Омска в Берлин. Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику Charite в Берлине, где лечат российского оппозиционера.

Сегодня, 24 августа, правительство Германии также допустило, что российского оппозиционера могли отравить.