МИД России объявил о высылке из страны австрийского дипломата, ответив таким образом на действия Австрии, которая объявила представителя России персоной нон грата. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Уточняется, что в понедельник, 24 августа, в МИД России был вызван Посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер.

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской Республики.

Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры "persona non grata" объявлен дипломат Посольства Австрийской Республики в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата. Австрийская сторона подозревает его в шпионаже и требует, чтобы он выехал из страны до 1 сентября.

Ранее "Страна" писала о том, что в Норвегии арестовали гражданина страны за работу на российскую разведку.

Также мы сообщали, что появились новые подробности о трех дипломатах России, которых Словакия высылает по подозрению в шпионаже.