Украинская рок-группа группа "Океан Эльзы" (ОЭ), лидером которой является экс-нардеп от "Голоса" Святослав Вакарчук, дала понять, что к ним никто не обращался с просьбой разрешить исполнять их песни на концерте, который состоялся в Киеве, на День Независимости.

Соответствующая информация появилась на их странице в Facebook.

"Украина - это Европа. Европа - это уважение прав, в том числе авторских. Не правда ли, Офис Президента Украины?" - говорится в публикации ОЭ.

Океан Эльзы заявил, что не давал никому право исполнять их песни в концерте-попурри на Софийской площади. Будет в суд подавать и требовать компенсации? Впрочем, судя по комментариям к посту, не все поклонники такой ход поймут.

Некоторые фанаты музыкальной группы негативно отреагировали на заявление ОЭ.

"Вынужден отписаться от вашей страницы, после таких заявлений. Уже стыдно становится за вас, песня это и есть гордость нации и ваши песни также, с вашей стороны это неуважение к обществу";

"Поддерживаю. Отписываюсь от этого засранчества(";

"ОЭ в таких концертах вряд ли можно увидеть... Можно увидеть в концертах для российских олигархов где он поет за большие деньги";

"Мы сегодня его концерт на ахметовском канале "Украина" можем посмотреть;

"Мы сегодня тоже пели вашу песню за столом. Так что, мы нарушили авторские права? Пойте свои песни тогда сами дома за закрытой дверью. Ну прям возмущена".

Однако, есть поклонники, которые выступили и в защиту группы. "100% поддерживаю Святослава. Ну, кто бы почтенный запел, а то смердючка (Верка Сердючка - Ред.).

Напомним, в понедельник, 24 августа, на Софийской площади в Киеве проходили торжественные мероприятия, выступил с речью президент Владимир Зеленский.

Далее там прошел масштабный концерт в честь Дня Независимости. На импровизированной сцене прозвучало попурри из песен украинских исполнителей разных лет. В концерте приняли участие Джамала, Олег Винник, Павел Зибров, Монатик, Нина Матвиенко, Верка Сердючка, Руслана, Тина Кароль, Потап, "Время и Стекло", Наталья Могилевская, Ирина Билык и многие другие исполнители.

Как раз Верка Сердючка и исполнила песню ОЭ "Там, де нас нема", которая увидела свет в 1996 году.

Фрагмент с песней Сердючки - с 13:00

После чего представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не давали разрешения на использование своих песен во время концерта.