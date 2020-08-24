Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), глава штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов, отвечая на намеки президента Украины Владимира Зеленского в том, что он без боя сдал Крым, заявил, что глава страны теперь сам имеет возможность начать наступление на аннексированный полуостров.

Об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода".

Как считает Турчинов, к потере территории причастны многие люди, включая бывшего президента Виктора Януковича и тех, кто "уничтожал обороноспособность страны". Однако власть теперь хочет допрашивать своих оппонентов.

"Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь. Но, к большому сожалению, я боюсь, что "договорняк" с Россией для него значительно важнее, чем защита украинской земли", — подчеркнул Турчинов.

Напомним, выступая сегодня в Киеве по случая Дня Независимости Зеленский заявил, что те, кто сдал территории страны, понесут наказание, намекнув на Турчинова.

"Мы строим страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не читать проповеди по патриотизму", - заявил Зеленский.

Как известно, с февраля по ноябрь 2014 года Турчинов, избранный в парламент на внеочередных выборах от "Народного фронта", был спикером Верховной Рады. С 23 февраля по 7 июня 2014 года – исполнял обязанности президента Украины. Именно в этот период Украина лишилась Крыма, который аннексировала Россия, и начался вооруженный конфликт на Донбассе. С декабря 2014 по май 2019 Турчинов был секретарем СНБО.

Ранее Турчинов заявлял, что готов быть в первых рядах штурмового батальона, если Зеленский решит наступать на Крым.