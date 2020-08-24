Белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса. Договоренность об этом достигнута во время сегодняшнего телефонного разговора с президента Беларуси Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина.

Об этом сообщает белорусский телеграм-канал "Пул первого".

Уточняется, что Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина. Также президенты снова обсудили ситуацию с протестами в республике.

"Лукашенко и Путин созвонились сегодня днем. Обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении. Но!! Самое интересное - по теме коронавируса. Президенты договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от короновируса, произведенной в РФ. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием "Спутник V". Выпуск препарата начнется в течение августа, первыми вакцинацию пройдут медики. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года. Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года.

Ранее директор московского Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина была разработана на основе технологии, которой около 20 лет.

Также мы сообщали, что в России началось производство первой в мире вакцины от коронавируса.