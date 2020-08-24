Северокорейский лидер Ким Чен Ын впал в кому, а страной руководит его сестра Ким Е Чен. Об этом заявил помощник экс-президента Южной Кореи, пишет издание New York Post.

Уточняется, что южнокорейский чиновник сделал свое заявление после того, как разведке страны стало известно о том, что 33-летняя сестра лидера КНДР является "де-факто заместителем командира", хотя официальных назначений на эту должность не было.

Отмечается, что Ким Чен Ына в этом году видели на публике всего несколько раз после того, как в апреле в СМИ написали, что лидер КНДР находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце, а некоторые даже сообщили о его смерти.

Вопрос здоровья Чен Ына был поднят, когда лидер КНДР не смог принять участие в церемонии чествования своего деда Ким Ир Сена в Кымсусанском дворце Солнца.

Еще в мае "Страна" писала о том, что опубликовано видео, как Ким Чен Ын появился на публике после трех недель отсутствия. Также мы разбирались, что стоит за весенним исчезновением лидера Северной Кореи.