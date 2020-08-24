Видео с вооруженным Лукашенко во Франции назвали пугающей постановкой. Скриншот из видео

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал видео, на котором зафиксирован вооруженный автоматом президент Беларуси Александр Лукашенко, пугающей постановкой. 

Об этом он заявил в интервью телеканалу "France 2", отрывок из него опубликован в Твиттере. 

"Мы видели эту странную и пугающую постановку со стороны Лукашенко, который угрожал своему народу", — заявил дипломат. По его мнению, нынешние действия властей Беларуси в отношении граждан уже можно считать репрессиями.

Как напомнил Бон, ЕС поддерживает оппозиционно настроенных жителей страны, а введение санкций нацелено против властей, а не населения. Кроме того, дипломат пообещал продолжить давить на Минск, чтобы "обеспечить переход к демократии".

Напомним, 23 августа появилось видео, на котором Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом Калашникова. На ролике, опубликованном в интернете, видно, как глава государства в бронежилете выходит из вертолета с охраной и несет в левой руке оружие. Вместе с Лукашенко был и его 15-летний сын Николай, облачившийся в военную амуницию.

Позже оппозиция потребовала провести проверку по факту передачи автомата несовершеннолетнему сыну Лукашенко.

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