Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал видео, на котором зафиксирован вооруженный автоматом президент Беларуси Александр Лукашенко, пугающей постановкой.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "France 2", отрывок из него опубликован в Твиттере.

"Мы видели эту странную и пугающую постановку со стороны Лукашенко, который угрожал своему народу", — заявил дипломат. По его мнению, нынешние действия властей Беларуси в отношении граждан уже можно считать репрессиями.

Как напомнил Бон, ЕС поддерживает оппозиционно настроенных жителей страны, а введение санкций нацелено против властей, а не населения. Кроме того, дипломат пообещал продолжить давить на Минск, чтобы "обеспечить переход к демократии".

Biélorussie

« Il y a des sanctions qui ont été prises, ciblées envers les dirigeants et nous continuons à mettre la pression pour assurer une transition démocratique le plus rapidement possible.»

💬 @CBeaune Secrétaire d’Etat, affaires européennes#Les4v pic.twitter.com/ZrgE3cFTgQ — Caroline Roux (@Caroline_Roux) August 24, 2020

Напомним, 23 августа появилось видео, на котором Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом Калашникова. На ролике, опубликованном в интернете, видно, как глава государства в бронежилете выходит из вертолета с охраной и несет в левой руке оружие. Вместе с Лукашенко был и его 15-летний сын Николай, облачившийся в военную амуницию.

Позже оппозиция потребовала провести проверку по факту передачи автомата несовершеннолетнему сыну Лукашенко.