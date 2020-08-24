Президент Владимир Зеленский в День Независимости, 24 августа, призвал мировое сообщество к всестороннему партнерству с Украиной.

Соответствующее видео публикует пресс-служба Офиса президента в своих канал.

"Украина - зеленая, мирная и открытая. И это самая большая страна в Европе станет настоящим прорывом. Весь мир может достигать успехов с Украиной. Уже сейчас", - сказал он.

На видео президент на английском языке говорит, что в Украине есть "cвой Берлин" - то есть Киев, "своя Венеция" - село Вилково, "украинские Мальдивы" - остров Джарылгач. Кроме того, Зеленский добавил, что наша страна - "новый технологический центр". Также он добавил, что в "новой Европе" - то есть Украине ввели земельную реформу и что украинские земли - самые плодовитые.

Напомним, сегодня вся Украина отмечает День Независимости. В связи с этим Зеленский выступил с официальной речью на торжественном мероприятии. "Страна" приводила главные тезисы выступления президента и приводит итоговый анализ.

Кроме того, "Страна" также ведет постоянно обновляемый онлайн-репортаж про события 24 августа.