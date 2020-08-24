Российский оппозиционер Алексей Навальный не приходил в сознание и все еще находится в коме в немецкой клинике.

Об этом заявила адвокат политика Ольга Михайлова в понедельник, 24 августа, в Мосгорсуде, где слушается жалоба на установление срока ознакомления с уголовным делом в отношении Навального о клевете в адрес ветерана, передает ТАСС.

"Причина неявки Алексея известна. Он был транспортирован в Германию в клинику, где находится в настоящее время. В сознание он еще не приходил, - сказала защитник. - С ним невозможно связаться, потому что он в коме".

При этом она не уточнила, откуда у нее такие сведения.

Напомним, на прошлой неделе Навальному стало плохо, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. В итоге самолет совершил экстренную посадку в Омске. Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пресс-служба ФБК сообщила, что у Навального токсичное отравление, и предположила, что его могли отравить. 22 августа его доставили из Омска в Берлин.

Сегодня правительство Германии также допустило, что российского оппозиционера могли отравить.