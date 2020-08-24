Эксцентричный российский адвокат Эльман Пашаев продолжит защищать артиста Михаила Ефремова в судебном процессе по делу о смертельном ДТП.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Life Shot.

"Михаил Ефремов определился с "новым" адвокатом. Им станет... Эльман Пашаев. Юрист сам подтвердил нам эту информацию. Стороны переподписали договор. Следующее заседание по делу о смертельном ДТП назначено на 31 августа", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце прошлой недели Михаил Ефремов заявил о желании сменить адвоката. Из-за этого судебное заседание было перенесено на понедельник, 24 августа. Однако в понедельник артист явился в суд без защитника, потому заседание отложили еще на неделю.

Ранее "Страна" писала о том, что Ефремов перевел родственникам погибшего в ДТП Захарова по 200 тысяч рублей.

Также мы сообщали, что адвокат Ефремова признался, что работает с алкоголиком с расстройством личности.