Глава службы общественного здравоохранения Минздрава Израиля доктор Шарон Эльраи заявила, что полеты в Умань опасны для хасидов из-за стремительного распространения Covid-19 в Украине.

Об этом пишет израильское агентство Ynet.

"Украина - "красная" страна, там высок уровень заболеваемости", - сказала она.

В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху ранее также призвали хасидов не ехать в этом году в Умань отмечать еврейский Новый год Рош ха-Шана.

"Эпидемиологическая ситуация в Украине и в Израиле, как и во всем мире, не дает нам в этом году возможности праздновать Рош ха-Шана как мы привыкли. На основании рекомендаций и предупреждений министерств здравоохранения Украины и Израиля, мы призываем паломников, планирующих принять участие в празднествах Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения Умани из-за угрожающей эпидемиологической ситуации. Тем, кто все же примет решение посетить Умань, мы напоминаем, что действующие ограничения, в том числе распоряжения, касающиеся соблюдения дистанции между людьми, будут строго выполняться. Правительства обоих государств ведут совместную борьбу по обеспечению здоровья и безопасности граждан", - говорится в заявлении.

Напомним, этом году из-за коронавируса и карантина мэр Умани Александр Цебрий выступил против того, чтобы хасидов-паломников пускали в город. Он даже ночевал под Офисом президента, чтобы обратить внимание властей на проблему.

После чего Цебрий предложил хасидам отметить праздник в онлайн-формате, чтобы не подвергать жителей Украины опасности заражения коронавирусом. Однако эту идею в еврейском сообществе не поддержали. В этом году Умань, несмотря на коронавирус, могут посетить до 10 000 паломников.

Однако министр внутренних дел Арсен Аваков, что МВД готово реагировать на нарушение ограничений въезда в Умань во время праздника Рош ха-Шана.