В понедельник, 24 августа, оппозиция в Беларуси заявила о задержании председателя стачкома Минского завода колесных тягачей Александра Лавриновича.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич, передает "ТАСС".

"Подтверждаю, что он задержан в рамках административного процесса, находится в РОВД", - сказала она.

Уточняется, что Лавриновича задержала служба охраны по приказу администрации завода. В этот момент он собирал подписи. Сам задержанный успел рассказать, что на него оказывают сильное давление со стороны руководства завода.

В частности, инженеру-электрику угрожали, что на него "повесят" статью о нанесении экономического ущерба предприятию.

Напомним, немного раньше сегодня задержали двух членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.

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