Главная соперница президента Беларуси Александра Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом в Вильнюсе.

Об этом в понедельник, 24 августа, сообщили в штабе Тихановской, передает РИА Новости.

Во время встречи обсуждалась ситуация в Беларуси. Также Тихановская рассказала замгоссекретаря США о готовности разрешить ситуацию в Беларуси через диалог о мирной передаче власти

"Госпожа Тихановская и господин Биган обсудили политический кризис в Беларуси, госпожа Тихановская выразила благодарность США за их поддержку белорусского народа, который требует уважения к своему выбору", - говорится в заявлении штаба политика.

Уточняется, что оппозиция Беларуси требует расследования действий власти в отношении участников акций протеста.

"Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога. Также мы требуем беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа", - сказано в заявлении.

Кроме того, во время встречи политик призвала все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, результаты которых отказалась признавать Тихановская и многие жители страны, вышедшие на массовые протесты. Утром 11 августа Тихановская покинула Беларусь, уехав в Литву. Перед этим власти удерживали ее около семи часов в здании Центризбиркома.

Уже 18 августа ее доверенное лицо Ольга Ковалькова сообщила, что Тихановская вернется в Беларусь в ближайшее время. При этом сегодня стало известно, что Ковалькову и еще одного члена Координационного совета оппозиции Беларуси задержали в Минске.