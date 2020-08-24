Взрыв парома Blue Horizon произошел в порту Ираклион на Крите. Судно рассчитано на полторы тысячи человек, но в это время на нем не было пассажиров. Предварительно известно, что пострадали четверо моряков.

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

Уточняется, что взрыв прогремел в машинном отделении судна, которое вошло в порт около 06:00 понедельника, 24 августа.

"В понедельник утром четверо моряков получили ранения в результате взрыва в машинном отделении парома Blue Horizon, который стоит в порту Ираклион на Крите", - пишет издание.

Один из пострадавших моряков госпитализирован в тяжелом состоянии. Власти порта заявили, что исходные данные свидетельствуют о том, что причиной аварии был насос двигателя.

"Команды администрации порта уже начали расследование, чтобы выяснить, как произошел взрыв. Несомненно, это произошло в районе машинного отделения, и, по нашим оценкам, взорвался насос", - сказал руководитель администрации порта Ираклион.

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