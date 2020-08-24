Cо следующего года на Берлинском международном кинофестивале изменят формат вручения наград и сделают призы гендерно нейтральными.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля в понедельник, 24 августа.

"Берлинале реорганизовал призы, присуждаемые Международным жюри конкурса. Впервые награды за результаты будут определяться нейтрально с гендерной точки зрения. Вместо наград за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль на гендерной нейтральной основе присуждаются "Серебряный медведь за лучшую главную роль" и "Серебряный медведь за лучшую роль второго плана", - говорится в сообщении.

Руководители Берлинале Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан объяснили принятое решение сигналом к более "гендерно-чувствительному сознанию в киноиндустрии". Кроме того, они объявили о том, что в 2021 году он пройдет в традиционном оффлайн формате.

"Проведение фестиваля и ярмарки будет проходить в соответствии с действующими на тот момент правилами и положениями, что обеспечит максимальную безопасность для всех гостей", - добавили организаторы фестиваля.

Берлинале - Берлинский кинофестиваль, который является одним из самых значимых и престижных кинофестивалей в мире. На фестивальной программе представляют фильмы со всего мира.

Ранее мы писали, что Нидерланды уберут из удостоверений личности обозначение пола. Вместо этого гражданам предлагается "создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности".

Также мы писали, что ради гендерной нейтральности в новой "Золушке" фею-крестную сыграет темнокожая гей-звезда, актер Билли Портер.