В понедельник, 24 августа, власти Израиля решили продлить запрет на въезд в страну иностранцам в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, Израиль закрыл границы для иностранцев еще в марте, когда было принято ввести жесткие ограничения в рамках борьбы с коронавирусом.

На данный момент в Израиль разрешается въезд туристов из 20 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Канада и Кипр.

В министерстве здравоохранения Израиля утверждают, что в стране после спада уровень заболеваемости коронавирусом вновь повысился. На сегодня там болеют 22 000 граждан, из которых 400 находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, до этого мы рассказывали об аналогичном решении, которое в Израиле приняли 25 июня. Тогда чиновники утверждали, что запрет будет действовать до первого августа.

Также "Страна" писала, что Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца года.