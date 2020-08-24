Представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не давали разрешения на использование своих песен во время концерта "Песенная история современной Украины" ко Дню независимости, который состоялся в Киеве 24 авгутса.

Об этом сообщает "Громадське".

Так, продюсер "Бумбокса" Алексей Согомонов заявил, что к группе с вопросом об использовании их песни на концерте никто не обращался.

"Нет, конечно, никто не спрашивал", - заявил он.

То же самое сказал и представительница "Океана Эльзы" Виктория Хоменко: "По вопросам использования песни "Океана Эльзы" сегодня утром — нет, не давали разрешение! Более того, даже не обращались".

Напомним, концерт "песенная история современной Украины" состоялся в рамках мероприятий празднования 29-го Дня Независимости. На нем песню "Вахтерам" группы "Бумбокс" исполнили "Время и Стекло", а "Там, где нас нет" "Океана Эльзы" — хор и Верка Сердючка.

Как сообщалось, "Страна" следила за событиями на День Независимости в Киеве и подробно рассказала, как это было.