В ближайший час Киев накроет грозовыми дождями, которые продлятся до вторника, 25 августа. Об этом предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве в ближайший час и до конца суток, 24 августа, а также ночью 25 августа ожидается гроза.

"25 августа в большинстве западных, северных и центральных областей грозы, днем в западной части местами значительные дожди", - говорится в сообщении ведомства в Телеграме.

Напомним, спасатели уже предупреждали украинцев о том, что в День независимости часть регионов Украины накроет непогода.

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