Представители "Национального корпуса" напали на съемочную группу телеканала "Zik" во время съемок сюжета в Одессе в понедельник, 24 августа, в День Независимости Украины.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

Как видно на записи, группа националистов буквально вытолкала журналистов и ведущих телеканала под крики "А ну-ка давай-ка, уе@ывай отсюда". Также нападающие перевернули стойки канала.

Тем временем в Киеве националисты, принимавшие участие в Марше защитников Украины, митинговали у Офиса президента. Они прорвали кордон полиции и потребовали освободить подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как мы писали, в июне сторонники радикала Стерненко попытались сорвать прямое включение журналиста Zik.