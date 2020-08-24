Националисты в Одессе напали на журналистов телеканала Zik. Видео
Представители "Национального корпуса" напали на съемочную группу телеканала "Zik" во время съемок сюжета в Одессе в понедельник, 24 августа, в День Независимости Украины.
Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".
Как видно на записи, группа националистов буквально вытолкала журналистов и ведущих телеканала под крики "А ну-ка давай-ка, уе@ывай отсюда". Также нападающие перевернули стойки канала.
Тем временем в Киеве националисты, принимавшие участие в Марше защитников Украины, митинговали у Офиса президента. Они прорвали кордон полиции и потребовали освободить подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Как мы писали, в июне сторонники радикала Стерненко попытались сорвать прямое включение журналиста Zik.