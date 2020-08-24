На съемочную группу Zik Одессе напал Нацкорпус. Скриншот из видео

Представители "Национального корпуса" напали на съемочную группу телеканала "Zik" во время съемок сюжета в Одессе в понедельник, 24 августа, в День Независимости Украины. 

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

Как видно на записи, группа националистов буквально вытолкала журналистов и ведущих телеканала под крики "А ну-ка давай-ка, уе@ывай отсюда". Также нападающие перевернули стойки канала. 

Тем временем в Киеве националисты, принимавшие участие в Марше защитников Украины, митинговали у Офиса президента. Они прорвали кордон полиции и потребовали освободить подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. 

Как мы писали, в июне сторонники радикала Стерненко попытались сорвать прямое включение журналиста Zik.

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