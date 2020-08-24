Экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко, входящий в Координационный совет оппозиции, заявил, что в организации уже 600 членов. Также он добавил, что белорусская оппозиция не принимала и не планирует принимать какие-либо документы о незаинтересованности сотрудничества с Российской Федерацией.

Об этом сообщает TACC, в понедельник, 24 августа.

"Мы приветствуем тех граждан Белоруси, которые вступают в Координационный совет. На сегодняшний день у нас уже 600 членов координационного совета", - сказал он.

По его словам, всё больше и больше граждан республики готовы к нему присоединиться. "Это важная для нас общественная поддержка", - добавил Латушко.

Также, по словам Латушко, совет не рассматривает вопросы внешней политики, поэтому он не принимали не планирует принимать какие-либо документы о незаинтересованности сотрудничества с Российской Федерацией.

Напомним, соперник действующего президента Беларуси Светлана Тихановская инициировала создание Координационного совета о передачи власти.

Также мы писали, что в Беларуси Координационный совет начал подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию.