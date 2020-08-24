Сразу два взрыва с разницей в час произошло в понедельник, 24 августа, на юге Филиппин. Погибли по меньшей мере 11 человек, десятки людей получили ранения, передает телеканал CNN Philippines.

Уточняется, что оба взрыва произошли в городе Холо. Первый - в 11:53 по местному времени (06:53 по Киеву). Взлетел на воздух начиненный взрывчаткой мотоцикл. В результате этого были повреждены дом и два магазина. А второй взрыв прогремел около 13:00 (8:00 по Киеву) напротив отделения банка развития Филиппин - в том же районе, когда на месте работали сотрудники полиции. Предолагается, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

По предварительным данным, погибли не менее 11 человек, а пострадали порядка 40 людей, среди которых 22 гражданских.

"На данный момент у нас пять погибших военнослужащих, еще 18 получили ранения. Мы устанавливаем виновников взрыва", - заявил представитель 11-й пехотной дивизии Роналду Матео и добавил, что проверяется, связаны ли взрывы с арестом лидера "Абу Сайяф" (присягнула на верность "Исламскому государству") Иданга Сусукана.

Мэр Джоло Керхар Тан ввел в муниципалитет полную изоляцию до завершения расследования двух инцидентов, связанных с бомбардировками. Он сообщил, что въезд в Холо и выезд из него запрещены, за исключением некоторых особых случаев.

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