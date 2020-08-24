Днем в понедельник, 24 августа, часть участников Марша защитников Украины в Киеве двинулась с Майдана Независимости к Офису президента. Там начался митинг, участники которого требуют освободить из-под стражи подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, а также Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, которые находятся под домашним арестом.

Об этом сообщает корреспондент "Старны".

Так, "азовцы" во главе с Билецким прорвали жидкий кордон полиции и прошли к Офису президенту, после чего начали свой митинг.

Акцию проводят в поддержку Антоненко, который находится в СИЗО по подозрению в причастности к убийству Шеремета. Участники акции требуют освободить его из следственного изолятора. Также протестующие требуют освободить из-под домашнего ареста других подозреваемых в деле Шеремета: Яну Дугарь и Юлию Кузьменко.

Видео с акции опубликовал "Национальный корпус" в Телеграме.

Напомним, сегодня в Киеве проходит "Марш защитников Украины" по случаю 29-й годовщины Дня Независимости.

Ранее сообщалось, что Антоненко и Кузьменко по делу Шеремета вручили обвинительные акты, Дугарь получать его отказалась.