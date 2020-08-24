В понедельник, 24 августа, представитель правительства Германии Штеффан Зайберт заявил, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный мог стать жертвой отравления.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, по словам Зайберта, существует "определенная вероятность" отравления российского оппозиционера.

"К сожалению, в новейшей российской истории было несколько подозрительных случаев", - сказал он.

В связи с этим политик призвал к "полной прозрачности" данного инцидента.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. В итоге самолет совершил экстренную посадку в Омске. Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пресс-служба ФБК сообщила, что у Навального токсичное отравление, и предположила, что его могли отравить.

Согласно предварительному диагнозу врачей, у него острое отравление неустановленным психодиcлептиком (психодиcлептики – вещества, способные вызывать галлюцинации).

По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, отрава могла быть в чашке чая, который Навальный пил в аэропорту Томска перед полетом.

Врачи омской больницы разрешили транспортировку Навального в Германию, и 22 августа он был доставлен в Берлин. Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику Charite в Берлине, где лечат российского оппозиционера.