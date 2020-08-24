Медики могут помочь избежать миру второй волны Covid-19. Такое заявление сделал помощник главы Всемирной организации здравоохранения по стратегическим инициативам Раньери Гуерра.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал украинского Минздрава "Коронавирус инфо".

"Гуерра отметил, что медики стали выявлять больше больных, так как быстрее и лучше диагностируют заболевания. Также он добавил, что сейчас инфекцию всего распространяют те, у кого Covid-19 протекает бессимптомно", - говорится в сообщении.

Также ресурс напоминает, что при появлении даже незначительных симптомов заболевания сразу же необходимо обращаться к своему семейному врачу.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным на 24 августа, зараженных коронавирусом в Киеве уже больше 12 000 человек.

Также мы сообщали, что Минздрав показал карту распространения коронавируса по регионам Украины по данным на 24 августа.