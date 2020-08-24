Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протесты на улице и забастовки способствуют распространению коронавируса в республике.

Об этом пишет "БелТА", в понедельник, 24 августа.

Так, Лукашенко 24 августа назначил Дмитрия Пиневича новым исполняющим обязанности главы Минздрава Беларуси. По словам белорусского президента, ведомство "неплохо работало" в период второй волны Covid-19.

"Должен признать, что работали неплохо. Особенно во втором периоде этой болезни. Может быть, вначале не совсем мы были активны, не совсем понимали что-то. Но очень быстро разобрались, рассортировали людей, выделили клиники для больных коронавирусом, запас коек создали, аппаратов искусственной вентиляции легких, научили людей лечить и помогали регионам", - сказал президент.

Однако, по его словам, протесты на улице и забастовки мешают сократить заболеваемость Covid-19.

"Правда, бог нас пока еще миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то, - заявил Лукашенко.

Глава республики добавил, что, в настоящее время Беларусь остановилась на низком уровне заболеваемости.

"Дай бог, чтобы было так, как на сегодняшнем уровне. Но хотелось бы уже, если не расстаться с этой болезнью, то свести ее к абсолютному минимуму. Пока мы остановились на низком уровне заболеваемости. И совсем низко не падаем. Понятно, почему это происходит", - сказал он

Лукашенко уверен, что Беларусь справится со всеми последствиями пандемии. "Но мы с этим справимся. Это уже не та проблема, которая была в марте, апреле и так далее", - подытожил глава республики.

Напомним, Лукашенко заявил о победе Беларуси над коронавирусом еще в начале июля. Между тем, в стране не вводили карантин, а сам президент республики не раз говорил, что советует бороться с вирусом, занимаясь спортом и находясь на свежем воздухе.

Также президент Беларуси заявлял, что он переболел коронавирусом на "ногах".