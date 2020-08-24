Европейская комиссия одобрила решение, которое способствует увеличению торговли между Евросоюзом и странами панъевропейского и средиземноморского региона, в том числе, с Украиной. Об этом во время брифинга в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Даниэль Фэрри, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Европейская комиссия одобрила ряд предложений с целью увеличить торговлю ЕС и соседних стран в панъевропейском регионе для того, чтобы внести свой вклад в экономическое восстановление. Сегодняшние предложения преследуют целью модернизацию преференциальных торговых соглашений, общая сумма которых в 2019 году составила 677 миллиардов евро", - анонсировал Фэрри.

Представитель Еврокомиссии уточнил, что эти предложения касаются "правил происхождения с тем, чтобы сделать эти соглашения более гибкими и более выгодными для бизнеса".

"Это касается таких стран, как Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Фарерские острова, Турция, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Палестина, Грузия, Республика Молдова, Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия и Косово", - перечислил представитель ЕК.

Ранее "Страна" писала о том, что ВТО заявила о рекордном падении мировой торговли.

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