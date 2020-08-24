Координационный совет оппозиции Беларуси призвал правоохранителей страны проверить факт передачи боевого огнестрельного оружия несовершеннолетнему сыну президента Беларуси Николаю Лукашенко.

Об этом заявила член президиума координационного совета Мария Колесникова, передает "Интерфакс-Запад".

"Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов, и мы просим обратить на это внимание", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера участники акции протеста в Минске вплотную приблизились к резиденции Лукашенко. Тем временем сам президент с сыном Николаем приземлился на вертолете на крышу здания, вооружившись автоматом и надев бронежилет. Однако митингующие уже ушли от резиденции.

Также Лукашенко вышел к силовикам у здания резиденции и поблагодарил за сдерживание протестующих.