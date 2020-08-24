В Беларуси оппозиция требует провести проверку по факту передачи автомата несовершеннолетнему сыну Лукашенко
Координационный совет оппозиции Беларуси призвал правоохранителей страны проверить факт передачи боевого огнестрельного оружия несовершеннолетнему сыну президента Беларуси Николаю Лукашенко.
Об этом заявила член президиума координационного совета Мария Колесникова, передает "Интерфакс-Запад".
"Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов, и мы просим обратить на это внимание", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера участники акции протеста в Минске вплотную приблизились к резиденции Лукашенко. Тем временем сам президент с сыном Николаем приземлился на вертолете на крышу здания, вооружившись автоматом и надев бронежилет. Однако митингующие уже ушли от резиденции.
Также Лукашенко вышел к силовикам у здания резиденции и поблагодарил за сдерживание протестующих.