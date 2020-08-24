В Киеве сегодня отпраздновали 29-ю годовщину независимости Украины. "Страна" вела онлайн-хронику событий.

В этом году официальные мероприятия и организованный "партией войны" Марш защитников снова прошли в разных плоскостях и с разными - подчас враждебными - посылами.

Это раздвоение началось еще после избрания президентом Владимира Зеленского. Он заявлял, что намерен остановить войну на Донбассе, да и вообще пытался отойти от милитаристской риторики Петра Порошенко. В связи с чем еще в прошлом году отменил большой военный парад.

В ответ участники добровольческих батальонов, националисты и те политики, которые их поддерживают, заявили, что проведут свой парад. Который был построен на лозунгах продолжения конфликта на Донбассе до победного конца. Политически эта акция оппонировала Зеленскому.

В этом году тенденция продолжилась. И стала более оформленной. Сегодня Марш защитников вывел несколько организованных колонн, каждая из которых - это выразители тех или иных претензий в адрес Зеленского: от "соросят" до "порохоботов" и ультраправых. Составляя в перспективе единый "антизеленский" фронт.

Посылы у Зе были другого порядка - как в прошлом году, так и сегодня. Он традиционно призывал отбросить идеологические различия и объединиться. Но прозвучали и новые нотки - с критикой и угрозами в адрес "партии войны". Он заявил, что те, кто сдал территорию страны, понесут наказание, намекнув на экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, который был и.о. президента в момент аннексии Крыма.

"Мы строим страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не читать проповеди по патриотизму", - пообещал Зеленский.

Разбирались, что показали оба мероприятия на День независимости.

Три посыла Зеленского

Мы уже публиковали полный текст речи президента, которую он произнес, выступая сегодня на Софийской площади. Телеграм-канал "Политика Страны" анализирует слова Зеленского.

1. Президент главный упор сделал на перемирии на Донбассе, которое соблюдается уже 29 дней без раненных и погибших. Судя по всему, это будет подаваться и дальше как одно из основных достижений Зе-команды. Перемирие и отсутствие жертв - это, безусловно хорошая новость. Главное, чтоб хорошие новости с фронта не закончились после выборов, сыграв свою роль "предвыборной фишки" партии власти.

2. Главный образ врага в речи Зе - это не "российский агрессор" , как было обычно (об нем тоже сказано, но вскользь). А некие неназванные по именам люди, которые ранее правили страной, грабили ее, потеряли территории и не могут смириться сейчас с тем, что народ на выборах их от власти отстранил, дав свою оценку. По этим характеристикам легко определить Порошенко и Турчинова. Видимо, их активность и планы на Банковой сейчас воспринимают как главную угрозу для себя.

3. Зе повторил тезисы своего новогоднего поздравления - "мы разные, но мы едины". Не важно кто на каком языке говорит. Все мы братья и сестры. Слова правильные. Но нужны дела. Например, самое простое - остановить тотальную украинизацию и отменить законы, которые ущемляют права русскоязычного населения. Раз мы все братья и сёстры. Но пока ничего из этого нет. Даже отсрочку перевода русских школ на украинский язык побоялись проголосовать. Так что слова о единстве есть. А вот дел нет. И это вызывает недоверие и ко всем остальным правильным словам, сказанным Зеленским".

После выступления президента начался концерт, который был организован с размахом - чувствовалось, что уж это президентская команда умеет делать хорошо. Обращал на себя внимание подбор песен: много на русском языке, не было конфронтационных текстов. Пели про любовь и про Украину.

Таким образом Зеленский продолжает эксплуатировать тягу народа к возвращению к старым добрым спокойным и, главное, мирным, временам.

Но насколько он реально работает на возвращение этих времен либо просто имитирует процесс накануне выборов - это, конечно, вопрос.

Трехголовый марш

Марш защитников, который сегодня прошел по Киеву от парка Шевченко до Офиса президента, имел ряд отличительных особенностей.

В нем собралась интересная "сборная" - сторонники Порошенко и Турчинова, националисты разных мастей и "соросята": например, экс-глава таможни Максим Нефедов и шоумен Сергей Притула, который идет в мэры Киева под флагами партии "Голос".

Как последние двое связаны с защитой Украины - непонятно, но политический подтекст ясен: ситуативное объединение с "партией войны" против политики Зе. "Виноватого" в том, что уже год как имитирует компромиссы по Донбассу, которые на деле мало чем отличаются от того, что было при раннем Порошенко. А также отодвигает от государственных кормушек представителей указанных групп влияния, расставляя туда своих людей.

Из националистов также показательно, что активизировался глава С14 Евгений Карась, который после победы Зе на выборах пропал с радаров, но в последнее время снова начал все больше проявлять себя на привычном поприще - атаковать на улицах "сепаратистов". Сегодня он возглавил колонну Марша, которая шла под лозунгами освобождения обвиняемых в убийстве Павла Шеремета.

В марше приняли участие ультраправые "азовского" разлива, которые критикуют Зеленского за перемирие на Донбассе, желание "мира любой ценой" и слабость по отношению к "внутренним врагам". Те же претензии и у Карася.

"Мы бегаем за сепарами по улицам. Мы выгоняем врагов не только с фронта, а уже и в тылу - мы подменяем правоохранительные органы. Бестолочь зеленая в парламенте сидит, додики эти. П@доры эти выиграют выборы, это понятно", - поделился пессимизмом глава С14 на митинге у Офиса президента.

До Банковой добрались в основном ультраправые. Сторонники же Порошенко устроили отдельный митинг на Европейской площади ("соросята" отстали еще на Майдане).

То есть конкуренция между различными лагерями промайдановских сил сохраняется - в частности экс-президента и "Нацкорпуса", который связывают с главой МВД Арсена Авакова. Они демонстративно разошлись по разным углам проводить митинги.

На своем собрании Порошенко перечислял свои "перемоги". Как то, что Украина стала независимой от России и Томос - "эксперты назвали его настоящей геополитической катастрофой для них".

Порошенко говорит, что именно здесь, на Европейской площади, Украина отметит вступление в ЕС: "Хотя я реалист и хочу сказать, что это точно случится не при этой власти". Люди в ответ начали скандировать: "Зелю геть!" Порошенко сказал: "Не могу с этим не согласиться".

"Сердце наполняется радостью, когда видишь море людей, которых сегодня Зеленский попросил не путаться у него под ногами. Они пошли не на официальное шапито, а на волелюбный марш. Тут собрались настоящие защитники. Аплодисменты вам", - говорит Порошенко.

Далее Порошенко перешел на Беларусь. Высказал "европейскую солидарность" с людьми Беларуси - "чтобы русская солдатня не топтала белорусскую землю". Происходящее события в РБ он назвал российским аншлюсом. То есть понятный набор тезисов.

Многозначительно прозвучала фраза Порошенко, что "зелень опадает по осени". Что имел в виду экс-президент - подготовку Майдана против Зе, о которой рассказывала "Страна", или просто ввернул эффектную фразу - пока непонятно.

Однако очевидно, что и митинг националистов на Банковой, и собрание порохоботов на Европейке говорили в целом об одном и том же. Что идет ползучая "зрада", во власти засели агенты Кремля, Донбасс сдают агрессору.

Другое дело, насколько обоснованны эти претензии?

Хороший полицейский Зе

Как уже неоднократно рассказывала "Страна", Зе по Донбассу и остальным острым вопросам (например, украинизации) придерживается в целом повестки Порошенко. И ни одного стратегически важного шага в сторону от "генеральной линии" времен Майдана он не сделал.

Не исключено, что такие намерения у Зеленского действительно были. Однако их реализация зависит сегодня скорее от решений зарубежных кредиторов и кураторов, которые резко против даже призрачного сближения Киева с Москвой - хоть на гуманитарном фронте, хоть на реальном.

Согласно опросу компании "Социальный мониторинг", 66,5% полагают, что Украина не является реально независимым государством. Среди внешних сил, которые, по мнению респондентов, в наибольшей степени влияют на Украину, большинство указало Международный валютный фонд (45,2%), США (40,0%) и Европейский Союз (39,4%).

То есть внешнее управление - это уже не разговоры отдельных конспирологов, а фактор, в который верит большая часть населения.

И от этой стратегической рамки Зеленский пока не отклоняется, чего бы не говорил о нем Порошенко. Единственное отличие Зе от По - это разница в тактике. Порошенко придерживается жёсткой националистической линии, а Зеленский выступает в виде "доброго полицейского" - говорит мягкие слова о единстве и мире, но на практике сохраняет прежний курс под внешним управлением. Что, конечно, не отменяет жесткую конкуренцию между ними и желание Порошенко взять реванш.

Отсюда и электоральная разница между "Слугой народа" и "Европейской солидарностью" - "хорошему полицейскому" народ склонен верить больше. Но вечно носить эту маску не получается - поэтому разрыв сокращается. У партии власти падает рейтинг, а у сил, которые более четко артикулируют путь развития - мир (Оппоплатформа) или война (Порошенко) - популярность растет.