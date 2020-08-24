Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Софийской площади в Киеве по случая Дня Независимости заявил, что те, кто сдал территории страны, понесут наказание, намекнув на экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который с 23 февраля по 7 июня 2014 исполнял обязанности главы государства.

"Мы строим страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не читать проповеди по патриотизму", - заявил Зеленский.

Позже Турчинов прокомментировал заявление Зеленского журналисту "Радио Свободы".

"Есть много людей, причастных к этому. Начиная с Януковича и заканчивая теми, кто уничтожал обороноспособность Украины. Но, к сожалению, будут допрашивать не их, а тех, кто сегодня оппонирует власти. Но у господина Зеленского, в отличие от 2014 года, есть все возможности реализовать наступление на Крым и мы готовы ему в этом помочь. Но, к большому сожалению, думаю, что договорняк с Россией для него важнее, чем защита украинской земли", - сказал Турчинов.

Напомним, с февраля по ноябрь 2014 года Турчинов, избранный в парламент на внеочередных выборах от "Народного фронта", был спикером Верховной Рады. С 23 февраля по 7 июня 2014 года – исполнял обязанности президента Украины. Именно в этот период Украина лишилась Крыма, который аннексировала Россия, и начался вооруженный конфликт на Донбассе. С декабря 2014 по май 2019 Турчинов был секретарем СНБО.

Ранее "Страна" подробно анализировала главные выводы из выступления Зеленского на День независимости.

Также сообщалось, что Турчинов готов быть в первых рядах штурмового батальона, если Зеленский решит наступать на Крым