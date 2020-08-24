Австрийские власти приняли решение объявить персона нон грата одного российского дипломата и обязать его до 1 сентября покинуть страну.

Об этом сообщает в понедельник, 24 августа,издание Kronen Zeitung.

"Австрия впервые объявила российский дипломата персоной нон грата", - говорится в сообщении.

Имя дипломата издание не раскрывает, но утверждает, что он несколько лет сотрудничал с гражданином Австрии, работавшим в экономической сфере и шпионившим в пользу России.

В ходе судебного следствия австрийский гражданин назвал российского дипломата своим куратором. Однако россиянин отказался давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет.

Издание отмечает, что случаи жесткой реакции государств на "российский шпионаж под прикрытием дипломатического иммунитета" были уже неоднократно. В частности, российских дипломатов высылали Словакия и Норвегия, а Москва в ответ предпринимала аналогичные шаги.

Ранее "Страна" писала о том, что после шпионского скандала Норвегия высылает российского дипломата.

Также мы сообщали, что США обвинили российскую разведку в создании шпионской программы "Дроворуб" .