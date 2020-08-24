В понедельник, 24 августа, Литва вручила Беларуси ноту протеста из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства страны во время проведения акции "Путь свободы".

Об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.

Так, чиновники сообщили, что после инцидента был вызван посол Беларуси в Литве Валерий Барановский. Ему была вручена ноте протеста из-за нарушения государственной границы Литовской Республики.

"Белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18:50 пересек литовскую государственную границу в Мядининкай. В ноте содержится призыв к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений", - говорится в сообщении.

При этом, по словам министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, вертолет "можно было видеть визуально".

Отметим, накануне в Литве несколько десятков тысяч человек приняли участие в акции "Путь свободы", организованной в знак солидарности с белорусским народом. Протяженность живой цепи во время акции "Путь свободы" составила 32 км - от Кафедральной площади в Вильнюсе до мемориала в Мядининкай на границе с Беларусью.

Напомним, сегодня Минобороны Беларуси выступило с заявлением о том, что стороны Литвы была попытка провокации. Нарушив воздушное пространство, летели воздушные шары с пропагандой. Их удалось убрать при помощи вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО.

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