Власти Китая поддержали компанию ByteDance в ее противостоянии с США, которые недавно запретили приложение TikTok.

Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

"Мы считаем, что им следует защищать свои законные интересы при помощи "правового оружия", - отметил он. Представитель МИД добавил, что Пекин примет все необходимые меры, чтобы обеспечить китайским компаниям "твердую поддержку". Действия Вашингтона он охарактеризовал как нападки, отметив, что американские власти прибегают к клевете и откровенной лжи, оказывая давление на бизнес.

Напомним, 23 августа стало известно, что компания Bytedance, владелец приложения TikTok, подаст в суд на администрацию американского президента.

Это стало ответом на меры американского правительства: 6 августа лидер США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения, компанией ByteDance, и с владельцем соцсети WeChat, компанией Tencent. Оба проекта разработаны китайскими корпорациями. В Вашингтоне считают, что каждое из приложений "угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США".