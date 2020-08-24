Не менее десятка автобусов Золотоношского автопарка Черкасской области сгорели минувшей ночью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат облсовета Александр Лошков. Автор поста считает, что автобусы были целенаправленно сожжены.

"Какими же надо быть подонками, чтобы сжечь автобусы Золотоношского автопарка, которые должны были сегодня, в День Независимости Украины, выехать в села района и по городу", - пишет депутат.



Мужчина сетует на то, что водители этих автобусов остались без работы.

"Это преступные методы конкурентов. Девяностые отдыхают. Хуже всего, что водители остались без работы", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

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