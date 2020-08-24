Президент Украины Владимир Зеленский предложил Кабмину учредить две государственные премии: в отрасли науки – имени Бориса Патона и в области искусства – имени Мирослава Скорика.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня я направил в правительство соответствующие письма об учреждении двух премий: за весомый вклад в развитие науки и научные достижения – Государственной премии имени Бориса Патона и за весомый вклад в развитие музыкального искусства – Государственной премии имени Мирослава Скорика", – сообщил он во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины.

Также Зеленский отметил, что упомянутые личности были выдающимися фигурами, гениями современности, которые создавали нашу историю и завоевывали славу для Украины в мире.

Как считает президент, Мирослав Скорик и Борис Патон достойны увековечения их памяти путем учреждения именных премий.

"Давайте никогда не забывать. Нам есть кем и чем гордиться. У нашей страны много сокровищ, особенно научных. У нашей страны – богатая история, особенно музыкальная история независимости", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, украинский композитор Мирослав Скорик умер 1 июня на 82-м году жизни.

Скорик - Герой Украины, народный артист Украины, лауреат премии им. Т. Г. Шевченко, кандидат искусствоведения, сопредседатель Союза композиторов Украины в 2006-2010 годах. В 1964 году создал музыку к ленте Сергея Параджанова "Тени забытых предков".

Преподавал во Львовской и Киевской консерваториях. В апреле 2011 года был назначен художественным руководителем Киевской оперы, на этой должности работал до 2016 года.

Также 19 августа стало известно, что на 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый Борис Патон. Герой Украины Борис Патон с 1962 до 2020 года возглавлял Национальную академию наук Украины.

"Страна" подробно писала, что мы запомним о великом ученом Патоне, который 60 лет руководил украинской наукой.