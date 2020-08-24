В Кривом Роге четыре человека пострадали при взрыве гранаты. Как выяслилось, боеприпас в результате конфликта в их сторону бросил 44-летний знакомый. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 23 августа.

Об этом сообщается на сайте ГУНП в Днепропетровской области.

"23 августа около 23:00 в Саксаганское отделение полиции поступило сообщение о взрыве на улице Скляра. Как выяснили правоохранители, во время конфликта 44-летний мужчина бросил гранату в сторону знакомых. В результате взрыва пострадали четыре человека. С взрывной травмой и осколочными ранениями они были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Фото: Нацполиция

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