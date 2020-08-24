Во вторник, 25 августа, в Киеве перекроют движение по улице Ярославской в связи со съемками фильма "The Last Mercenary", в которых участвует голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм.

Об этом говорится в распоряжении КГГА №1168.

"25 августа с 05:00 до 21:00 будут проходить съемки художественного фильма с перекрытием движения по улице Ярославской", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение будет остановлено в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской.

Предполагается, что съемки продлятся в Киеве до 26 сентября.

Напомним, о том, что Netflix снимет комедийный боевик со звездным актером в главной роли в Киеве, стало известно в конце июля. Тогда со звездой фильма "Кикбоксер" сфотографировался министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Также "Страна" рассказывала, что украинская возлюбленная голливудского актера Жана-Клода Ван Дамма Алена Каверина, которая сейчас находится с ним в Киеве, раскритиковала столицу. По ее мнению, город красивый, но неухоженный для своего статуса.