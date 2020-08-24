Главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан поддержали предложение украинской стороны о встрече министров иностранных дел Нормандского формата.

Об этом написал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в Твиттер.

"Я благодарен министру иностранных дел ФРГ Хайко Маасу и французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану, которые поддержали мое предложение вскоре провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата. Должны использовать положительную динамику, чтобы двигаться к саммиту в Берлине", - написал Кулеба.

Кроме того, глава МИД Германии во время совместной пресс-конференции с Кулебой заявил, что на встрече руководителей МИД Нормандского формата могут обсудить формулу Штайнмайера, проведение местных выборов на Донбассе, передачу полномочий на границе, а также полномочия военных. Также, по словам Мааса, встреча министром иностранных дел может состояться уже в сентябре.

"Для того чтобы мы встретились в Нормандском формате в сентябре на уровне министров иностранных дел, все вовлеченные стороны понимают, что нам надо встретиться не для того, чтобы повторить то, что было достигнуто на Парижском саммите, но говорить о том, каким образом реализуются эти решения. С одной стороны есть перемирие, с другой стороны есть механизмы, которые должны применяться для контроля. Это касается также устройства дополнительных пунктов перехода", - сказал он.

Маас отметил, что в этом вопросе "уже начали вещи осуществляться" и есть ряд социальных, экономических тем, которые обсуждались в Париже.

"То есть если нам удастся, и если активно на этим будем работать на уровне министров иностранных дел между ведомствами Федерального канцлера и Офисом президента, тогда у нас будет возможность обсудить и политические вопросы, то есть так называемую формулу Штайнмайера, когда состоятся региональные выборы, каким образом состоится передача полномочий на границе, какие будут полномочия иметь военные. Это вещи, которые должны обсуждаться в Нормандском формате на уровне министров иностранных дел", - сказал Хайко Маас.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский подтвердил встречу советников лидеров "Нормандской четверки" .

Ранее Леонид Кравчук заявил, что советники Нормандской четверки встретятся в Париже, чтобы подготовить саммит в Берлине.