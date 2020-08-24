В понедельник, 24 августа, бойцы ОМОНа задержали двух членов президиума Координационного совета белорусской оппозции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.

Об этом сообщает Telegram-канал "Nexta Live".

"Только что Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержали на проходной МТЗ сотрудники ОМОНа и поместили в автозак", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанных обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия на Минском тракторном заводе. Скорее всего, им выпишут штраф. Силовики решили не открывать уголовное дело.

"Речь об административном процессе", - уточнили в совете.

Напомним, Многотысячная акция протесты в Минске, которая проходила в воскресенье, 23 августа, завершилась без задержаний.

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